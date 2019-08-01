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Игорь Додон подтвердил, что индексация пенсий с 2020-го года будет проводиться дважды в год

Игорь Додон подтвердил, что индексация пенсий с 2020-го года будет проводиться дважды в год

Важный социальный проект был зарегистрирован в парламенте РМ, он предусматривает, что пенсии в Молдове будут индексироваться дважды в год. Игорь Додон, президент Республики Молдова, активно продвигает эту социальную инициативу и он рассказал о подробностях данной программы:

- После широких консультаций в рамках встреч с партнерами по социальному диалогу, окончательный проект предусматривает внедрение нового концепта об индексации пенсий два раза в год - 1 апреля и 1 октября, передает bloknot-moldova.md.

Индексация пенсий 1 апреля будет проводиться, согласно действующему законодательству, для всех бенефициаров, в соотношении со средним значением индекса потребительских цен за последние 3 года.

Индексация пенсий 1 октября, в первый год внедрения этого проекта, 2020, затронет более 400 тысяч пенсионеров, чья пенсия не превышает уровня прожиточного минимума.

Проект закона предусматривает и увеличение социальных пособий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Закон об индексации пенсий два раза в год вступит в силу 1 января 2020 года, - написал в Facebook Додон.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 23:27
  • DTV
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