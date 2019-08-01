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В Румынии ужесточены наказания за использование мобильных устройств за рулем

В Румынии ужесточены наказания за использование мобильных устройств за рулем

Правительство Румынии ужесточило санкции для водителей, которые пользуются мобильным телефоном или планшетом за рулем. Об этом сообщило агентство Agerpress.

"По инициативе МВД правительство одобрило постановление по изменению и дополнению законодательства о движении по общественным дорогам, - приводит агентство слова представителя кабинета по печати Нелу Барбу. - Эти дополнения касаются, прежде всего, запрета держать в руке во время управления движущимся по общественным дорогам автотранспортом мобильный телефон или любое другое мобильное устройство с функцией записи или передачи текста, фото или видео".

Несоблюдение этого положения будет наказываться 4 штрафными пунктами и штрафом в 6-8 пунктов. 1 пункт штрафа представляет собой 10% минимальной зарплаты.

До сих пор законодательство наказывало водителей только за использование во время движения мобильных телефонов без приспособления hands free, передает tass.ru.

Дополнить законодательство побудил ряд недавних ДТП со смертельным исходом, произошедших из-за того, что один из водителей, управляя машиной, вел одновременно при помощи телефона или планшета напрямую передачу в Facebook или других социальных сетях.

Только в столице страны, по данным полиции, за первые шесть месяцев этого года за использование телефона во время управления машиной было наложено 4100 штрафов. Данные свидетельствуют о значительном росте таких нарушений - за этот же период прошлого года их было зарегистрировано 3700.

Как полагают в МВД, новые меры позволят значительно сократить количество ДТП, вызванных тем, что внимание шофера отвлек мобильный телефон или другие мобильные устройства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выразила обеспокоенность по поводу отвлечения внимания шоферов на мобильные телефоны. Пользующиеся ими во время езды водители подвергаются почти в четыре раза более высокому риску аварии, чем те, кто ими не пользуются. Устройство "свободные руки" ненамного безопаснее, утверждают эксперты ВОЗ, а если вы еще и набираете на экране смартфона текст, то риск ДТП возрастает двадцатикратно. "Поэтому, когда вы в пути, удостоверьтесь, что телефон переключен на беззвучный режим, и находится вне вашей досягаемости", - рекомендуют они.

tass.ru
  • Сегодня, 04:07
  • DTV
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