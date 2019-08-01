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Ночные взрывы в Кишиневе: Страшный грохот напугал жителей сектора Ботаника

Ночные взрывы в Кишиневе: Страшный грохот напугал жителей сектора Ботаника
Взрыв раздался примерно в 4 часа утра. Фото: Dan Toma. Группа Город без маршруток! Водители помогают пешеходам.

По предварительной версии, взорвалось сразу несколько автомобилей, припаркованных на бульваре Дачия

Страшный грохот разбудил этой ночью (вернее, уже под самое утро, примерно в 04.00) жителей сектора Ботаника (слышно было и в секторе Центр). Социальные сети тут же наполнились тревожными сообщениями: мол, что за взрывы, что страшно. Вскоре повалил густой черный дым, запах которого почувствовали даже на Чеканах, передает www.kp.md.

Наиболее оживленная дискуссия была на страничке в Фэйсбуке группы Город без маршруток! Водители помогают пешеходам. Там же появились и очевидцы ЧП.

Ночные взрывы в Кишиневе: Страшный грохот напугал жителей сектора Ботаника
Верхнюю Ботанику заволокло дымом. Фото: Dan Toma. Группа Город без маршруток! Водители помогают пешеходам

По их словам, на бульваре Дачия взорвались сразу несколько автомобилей, припаркованных во дворах. На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов, которые быстро справились с огнем.

По предварительным данным на 05.00, жертв нет. Был ли это сознательный поджог автомобилей или случайность (газ, жара), выяснится позже.

Люди пытаются уснуть под ужасный запах гари...
kp.md
  • Сегодня, 05:38
  • DTV
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