Взрыв раздался примерно в 4 часа утра. Фото: Dan Toma. Группа Город без маршруток! Водители помогают пешеходам.
По предварительной версии, взорвалось сразу несколько автомобилей, припаркованных на бульваре Дачия
Страшный грохот разбудил этой ночью (вернее, уже под самое утро, примерно в 04.00) жителей сектора Ботаника (слышно было и в секторе Центр). Социальные сети тут же наполнились тревожными сообщениями: мол, что за взрывы, что страшно. Вскоре повалил густой черный дым, запах которого почувствовали даже на Чеканах, передает www.kp.md.