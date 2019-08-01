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Додон подробно рассказал о новом соглашении ПСРМ и “АКУМ”

Додон подробно рассказал о новом соглашении ПСРМ и “АКУМ”

Обсуждение нового соглашения между Партией социалистов и блоком АКУМ находится на последнем этапе. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон.

По его словам, документ будет состоять из нескольких частей и касаться всех самых важных вопросов, передает aif.md

– У нас были очень детальные дискуссии с блоком АКУМ на протяжении последних дней. Хочу вам сказать, что в понедельник мы три часа говорили в президентуре о том, что касается реформы юстиции, прокуратуры, налоговой политики – обо всей повестке. Вчера мы говорили два часа с министром финансов о налоговой политике, об инициативе президента об индексации пенсий два раза в год. Сегодня говорили. Я думаю, что мы на последнем этапе перед подписанием соглашения между двумя компонентами власти – ПСРМ и АКУМ. Скорее всего, это соглашение подпишет и президент страны в знак поддержки для внедрения этих реформ, – рассказал Игорь Додон.

По словам главы государства, соглашение состоит из нескольких частей. Первая из них посвящена внутренней политике и касается, в том числе, реформы юстиции. Игорь Додон отметил, что несмотря на то, что в обществе говорят о том, что на этот счет у правительства и президентуры разные мнения, в понедельник стороны на 95% нашли общий язык по всем элементам.

– Мы подготовили свой концепт реформы юстиции, правительство – свой. Мы договорились, что обсудим и выступим с единым концептом, после чего опубликуем и внедрим его. Политическая воля для этого есть, – сказал он.

Вторая часть соглашения посвящена парламентской деятельности. В ней, в частности, говорится о том, что стороны не приемлют политического “туризма” и сотрудничества с депутатами из других фракций. Третья часть касается предстоящих местных выборов.

– Местные выборы от 20 октября – очень важны. Между социалистами и АКУМ должны быть очень ясные условия. Не нужно координировать друг с другом действия, у каждого будут свои кандидаты, но должен быть пакт о ненападении, – пояснил президент.

Четвертая часть соглашения касается внешней политики, а именно: внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановления связей со стратегическими партнерами и так далее. По словам главы государства, документ будет подписан уже в самое ближайшее время.

– Если мы завершим все дискуссии о реформе юстиции на этой неделе или в начале следующей, надеемся, что на следующей неделе это соглашение будет подписано, – подытожил Додон.



aif.md
  • Сегодня, 15:52
  • DTV
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