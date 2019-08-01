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Жителю Тирасполя грозит уголовная ответственность за дачу взятки сотруднику ГАИ

Жителю Тирасполя грозит уголовная ответственность за дачу взятки сотруднику ГАИ

Тираспольчанину грозит уголовная ответственность за дачу взятки сотрудникам ГАИ. Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, госавтоинспекторы остановили микроавтобус марки Mercedes на стационарном посту, расположенном на въезде в Григориополь.

При проверке документов у 63-летнего водителя сотрудники ГАИ выявили сразу несколько нарушений. В водительском удостоверении не была открыта категория, дающая право управления данным видом транспорта, к тому же срок действия талона техосмотра уже истёк, сообщают Новости Приднестровья.

Житель столицы, чтобы избежать штрафа, предложил инспекторам решить вопрос на месте за 1 000 рублей ПМР. Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но это не остановило водителя. В момент составления административного протокола он достал деньги и положил их на переднюю панель приборов служебного автомобиля. Сотрудник госавтоинспекции незамедлительно сообщил о преступлении в Дежурную часть григориопольского РОВД. На место выехала следственно-оперативная группа.

Проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса ПМР «Дача взятки». Мужчине грозит крупный штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.

novostipmr.com
  • Вчера, 21:10
  • DTV
  • Просмотров: 33
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