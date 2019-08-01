Тираспольчанину грозит уголовная ответственность за дачу взятки сотрудникам ГАИ. Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, госавтоинспекторы остановили микроавтобус марки Mercedes на стационарном посту, расположенном на въезде в Григориополь.
При проверке документов у 63-летнего водителя сотрудники ГАИ выявили сразу несколько нарушений. В водительском удостоверении не была открыта категория, дающая право управления данным видом транспорта, к тому же срок действия талона техосмотра уже истёк, сообщают Новости Приднестровья.
Житель столицы, чтобы избежать штрафа, предложил инспекторам решить вопрос на месте за 1 000 рублей ПМР. Сотрудники ГАИ предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но это не остановило водителя. В момент составления административного протокола он достал деньги и положил их на переднюю панель приборов служебного автомобиля. Сотрудник госавтоинспекции незамедлительно сообщил о преступлении в Дежурную часть григориопольского РОВД. На место выехала следственно-оперативная группа.
Проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса ПМР «Дача взятки». Мужчине грозит крупный штраф в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.