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Запрет на ремонт отопления в квартирах

Запрет на ремонт отопления в квартирах

С 15 августа, все работы по замене и ремонту батарей и труб отопления в многоэтажках запрещаются. Тепловики начинают заполнять внутриквартальные и внутридомовые системы водой для того, чтобы определить слабые места и устранить неисправности до начала отопительного периода, который обычно начинается в Приднестровье во второй декаде октября.

«С 15 августа мы запрещаем проводить все ремонтные работы нашим абонентам. Это включает и монтаж/демонтаж радиаторов. То есть все работы будут запрещены. Если случатся какие-то аварии, то с нашим согласованием наша диспетчерская уже дальше будет принимать какие-то временные меры», - рассказал генеральный директор «Тирастеплоэнерго» Олег Ищенко, передает newspmr.com.

В прошлом году было зафиксировано немало нарушения этого правила, говорят в «Тирастеплоэнерго». Люди самовольно отключали и монтировали батареи. Из-за этого в более чем 100 многоэтажках произошли аварии. Некоторые были с серьезными последствиями. По вине квартиросъемщиков были затоплены квартиры на несколько этажей ниже.

По словам Олега Ищенко, если такое происходит, виновнику придется отвечать материально. По факту составляется акт затопления, все фиксируется на фотокамеру, приглашается управляющая компания и в дальнейшем дело передается в судебные органы, которые уже принимают окончательное решение.

Поэтому тепловики советуют внимательно следить за объявлениями, которые вывешиваются на подъездах домов. Все работы ответственной службой планируется провести как можно быстрее.

NewsPMR.Com
  • Вчера, 21:48
  • DTV
  • Просмотров: 18
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