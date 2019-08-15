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За пять лет Молдова недосчиталась около 200 тысяч молодых людей

За пять лет Молдова недосчиталась около 200 тысяч молодых людей

Молдова стремительно стареет, молодые люди уезжают за рубеж, а население быстрыми темпами сокращается.
Число молодых жителей в Молдове стремительно сокращается. Об этом свидетельствуют демографические данные, опубликованные Национальным бюро статистики РМ .

Согласно им, за пять последних лет, с 1 января 2014 года по 1 января 2019 года Молдова недосчиталась почти 200 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, передает sputnik.md.

Численность населения в возрасте от 14 до 19 лет за этот период сократилась на 58,2 тысячи человек. Число людей в возрасте 20-24 лет уменьшилось на 79 тысяч человек. Количество молодых жителей Молдовы в возрасте 25-29 лет также уменьшилось на 53 тысячи.

Население Молдовы сокращается на сто человек в день.
Как свидетельствуют статистические данные, в Молдове постоянно проживают, по данным на 1 января 2019 года, 2,68 миллиона человек, из которых всего 27,7 процента, или 743,2 тысячи - молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет.

По сравнению с тем же периодом 2018 года, число постоянных жителей сократилось на 48,7 тысяч человек.

С 2014 по 2019 года численность населения сократилась почти на 190 тысяч, то есть - по сто человек на каждый день. Основные причины депопуляции - эмиграция и отрицательный прирост населения - преобладание смертности над рождаемостью.

sputnik.md


  • Сегодня, 07:50
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