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МГБ предостерегает подростков от телефонного терроризма

МГБ предостерегает подростков от телефонного терроризма

В Приднестровье в последнее время участились случаи телефонного терроризма. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с терроризмом и управления КТО.

«Как правило, это происходит летом, в период школьных каникул, и совершается подростками, которые ради забавы сообщают заведомо ложную информацию о готовящемся теракте», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства госбезопасности ПМР, передает информагенство Новости Приднестровья.

Приднестровским законодательством за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность (ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Нарушителям может грозить штраф в размере от 700 до 1700 РУ МЗП; обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет; лишение свободы на срок до 3 лет.

В МГБ напоминают, что лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Если несовершеннолетнему правонарушителю меньше 14 лет, то ответственность понесут родители или лица, их заменяющие, в виде административного штрафа (в размере от 50 до 100 РУ МЗП) либо обязательных работ на срок до 200 часов.

Родителям рекомендуют провести разъяснительные беседы с детьми. В учебный период в образовательных учреждениях планируется организовать профилактические мероприятия.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:16
  • DTV
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