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Тираспольский клуб выбывает из еврокубков
В столице Швеции на «Солна Арене» завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Местный «АИК» и тирасполькая команда «Шериф» сыграли со счётом 1:1.
Напомним, что на прошлой неделе подопечные Зорана Зекича проиграли шведам со счётом 1:2.
Таким образом, «Шериф» выбывает из еврокубков в этом сезоне.
novostipmr.com
- Сегодня, 11:57
- DTV
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