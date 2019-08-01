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Тираспольский клуб выбывает из еврокубков

Тираспольский клуб выбывает из еврокубков

В столице Швеции на «Солна Арене» завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Местный «АИК» и тирасполькая команда «Шериф» сыграли со счётом 1:1.

Напомним, что на прошлой неделе подопечные Зорана Зекича проиграли шведам со счётом 1:2.

Таким образом, «Шериф» выбывает из еврокубков в этом сезоне.

novostipmr.com
  • Сегодня, 11:57
  • DTV
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