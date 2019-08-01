Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Торговцы объясняют это тем, что система all inclusive в отелях наносит вред их бизнесу. Туристы больше не покупают ковры и дорогие украшения, а тратят деньги на покупки более дешевых товаров — одежду и обувь, передает ИА REGNUM.
Между тем, по мнению экспертов, дело не во «всё включено», туристы — в первую очередь из России — стали меньше тратить по нескольким причинам. Во-первых, многие отдыхают в Турции не в первый раз, поэтому местный шоппинг им неинтересен.
Во-вторых, повысилась стоимость туров в Турцию. Так, в 2019 году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20−30%. Поэтому туристы и не готовы тратить в отпуске больше.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.