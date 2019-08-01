Оптимальным принципом решения конфликта на Днестре является предоставление Приднестровью особого статуса в рамках суверенной нейтральной Молдовы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы после выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске, передает Noi.md.
В ходе форума представитель Приднестровской Молдавской Республики задал главе МИД РФ вопрос о позиции правительства России относительно возможности присоединения ПМР к РФ, с учетом результатов референдумов в Приднестровье, на которых абсолютное большинство населения высказалось за присоединение к России. Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не признавала Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), и Россия является участником процесса, который призван урегулировать конфликт на Днестре на основе соответствующих принципов.
«Во-первых, это согласованный с Тирасполем особый статус ПМР в составе Республики Молдова при понимании, что Молдова сохраняет свой суверенитет, т.е. не будет никем поглощена как государство, и останется в нейтральном статусе, т.е. не будет вступать в военно-политические блоки. Эти принципы были согласованы много лет назад, еще в начале 2000-х гг. На их основе был готов к подписанию документ – т.н. «План Козака», подготовленный нынешним вице-премьером Дмитрием Козаком и парафированный в Тирасполе и Кишиневе. Но в последний момент, буквально за несколько часов до того, как всем участникам церемонии нужно было собираться на подписание, наши коллеги из Евросоюза запретили тогдашнему президенту Молдовы Владимиру Воронину подписывать этот документ по одной простой причине – потому что это будет дипломатическим успехом Российской Федерации. Вот вам и все критерии, которыми руководствуются наши западные партнеры зачастую и по многим кризисам современного мира», - отметил глава МИД РФ.
«Поэтому принцип, о котором я сказал – особый статус в рамках суверенной нейтральной Молдовы – является оптимальным. На его основе работает т.н. механизм «пять плюс два», где «два» – это Тирасполь и Кишинев, а «пять» – это Россия и Украина в качестве содействующих посредников и гарантов урегулирования, ОБСЕ как посредник, США и Евросоюз как наблюдатели. Этот механизм используется время от времени, потом наступает пауза, потом начинаются споры, вести ли в рамках этого механизма разговор сразу о политическом решении либо начать с малых шагов – восстановление сообщения, автомобильные номера, ремонт моста и т.д. Мы считаем, что нужно двигаться параллельно. Конечно, малые шаги укрепляют доверие между двумя берегами Днестра. Но прицел должен оставаться неизменным. По крайней мере, в этом заключается позиция Российской Федерации, которой мы руководствуемся в наших контактах и с друзьями из Тирасполя и с молдавским правительством», - подчеркнул Сергей Лавров.