Сезон созревания местных овощей, фруктов и ягод в самом разгаре. О том, сколько стоят те или иные продукты, которые в больших объёмах хозяйки закупают для консервирования и не только, узнал корреспондент ИА Новости Приднестровья, побывав на тираспольском «Зелёном рынке».
Как передает информагенство Несколько подорожали огурцы. Сейчас за 1 килограмм просят от 5 до 15 рублей. Ранее они стоили от 3 до 6 рублей.
На 7 рублей подорожали грибы шампиньоны, на 6 рублей – дыня, на 5 – помидоры и клубника.
Снизились цены на капусту (минус 4 рубля), виноград (минус 14 рублей), сливу (минус 3 рубля) и кизил (минус 3 рубля).
Рыбная продукция тоже подешевела. Так, стоимость толстолобика уменьшилась на 10 рублей.
Куриные яйца теперь можно купить не за 12 и 12,5, а от 10 рублей за десяток.
За минувшую неделю свои ценовые позиции не изменили слабосолёная рыба, отдельные виды мясных изделий, а также бакалейные товары, стоимость которых в разных торговых павильонах может отличаться на 2-3 рубля.