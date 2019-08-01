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Криминогенная обстановка в республике

Криминогенная обстановка в республике

В период с 9-го по 15-е августа на территории республики зарегистрировано 204 заявления и сообщения о преступлениях. По 154 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

За отчётный период был зарегистрирован 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (лица установлены), 1 изнасилование (подозреваемый установлен), 32 кражи (13 раскрыты по горячим следам), 1 угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано 15 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (все раскрыты).

Сотрудниками ОВД установлено местонахождение шести человек, обвиняемых в совершении преступлений и находившихся в розыске. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 12 госдолжников, двух неплательщиков алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлен 1121 административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 28 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

За минувшую неделю на территории Приднестровья зарегистрировано пять пожаров: в г. Тирасполь и Рыбницком районе – по два и один – в г. Бендеры. В результате пожара в Тирасполе погиб один человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 28 административных протоколов.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 04:27
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