Прошло уже более ста лет с тех пор, как у женщин появилось право голосовать и быть избранными.
Однако количество женщин в парламенте РМ все еще не соответствует количеству женского населения в стране.
- Как только женщины решают баллотироваться, им часто трудно получить подходящее место в избирательных списках. Роль политических партий очень важна для политического представительства женщин. Они могут выступать либо в качестве посредников, которые обеспечивают увеличение политического представительства женщин, либо в качестве препятствий, мешающих этому, поскольку при отборе кандидаток и кандидатов часто возникает аргумент, что женщины не будут жизнеспособными кандидатами.
Решение данного вопроса заключается в принятии законов, определяющих гендерные квоты. В докладе Венецианской комиссии за 2009 год о влиянии избирательных систем на представительства женщин в политике было установлено, что система списочных кандидатов приводит к увеличению числа избранных женщин, причем самый успешный результат достигается при принятии обязательных квот присутствия женщин на местах с выигрышными шансами в рамках списков. Новая редакция Кодекса о выборах, одобренная вчера голосами 59 депутатов, преследует именно такую цель, - полагает депутат блока ACUM Дойна Герман.
Будучи председателем Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям РМ, депутат сообщила, что может помочь женщинам баллотироваться, передает diez.md.
- Он (Кодекс) также включает меры, направленные на финансирование партий и распределение ассигнований, включая 7.5% для политических партий, соразмерно с численностью женщин, фактически избранных на парламентских выборах, 7.5% для политических партий, соразмерно с численностью женщин, фактически избранных на местных выборах, и 5% для политических партий соразмерно с численностью молодежи, фактически избранной на парламентских выборах и, соответственно, на местных выборах. Эти меры поддержки помогут женщинам баллотироваться на выборах, активно участвовать в предвыборных гонках и успешно выполнять роль выборных представителей народа, - заключила Дойна Герман.