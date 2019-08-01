За Полярным кругом в июле впервые в истории была зафиксирована температура почти 35 градусов. Это стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений.
Рекордные 34,8 градусов по Цельсию были зафиксированы метеостанцией в Швеции к северу от Полярного круга 26 июля. Эти данные были проанализированы и проверены Шведским метеорологическим институтом, передает point.md со ссылкой на ntv.ru
Площадь льдов в Северном ледовитом океане сократилась на 19,8%. Это выше, чем в 2012 и 2015 годы, когда также были установлены температурные рекорды.
Накануне американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило, что в июле этого года температура на планете была на 1,7 градуса выше нормы. Этот июль стал самым жарким за 140 лет наблюдений в Европе, на Аляске и в США. До этого самым жарким считался июль 2016 года. point.md