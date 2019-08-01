Целью соответствующего законопроекта является „повышения эффективности расходования бюджетных средств"
Предложенный для публичного обсуждения законопроект предусматривает исключение положений об обеспечении кабинетами и персональными помощниками бывших президентов Молдовы, а также введение положений, предусматривающих, чтобы лицо, занявшее должность президента, смогло пользоваться автотранспортом „по заказу”, передает Комсомольская Правда ссылаясь на IPN.
Согласно обоснований, принятием соответствующего законопроекта преследуется цель „повышения эффективности расходования бюджетных средств”. Согласно оценкам, в результате применения предложенной законодательной инициативы, будет повышена эффективность публичных расходов в объеме 0,5 миллиона леев в год.
Проект разработан и вносится для публичных дебатов Государственной канцелярией РМ.