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Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании

Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании

Гражданин Чехии Владимир Плахотнюк открыл 4 июня в Великобритании компанию под названием Any size tire replacement 24/7 LTD, сообщает сайт британских компаний.

Согласно данным, предоставленным британским властям, адрес Плахотнюка в Великобритании – 5 St. Marys Terrace, Лондон, в элитном районе столицы страны. Он указан в качестве директора этой компании, передает point.md со ссылкой на noi.md

Гражданин Чехии Владимир Плахотнюк родился в феврале 1966 года, точная дата не указана. Гражданин Молдовы Владимир Плахотнюк родился, согласно паспортным данным, 1 января 1966 года. Однако его реальной датой рождения является 28 декабря 1965 года, когда он обычно отмечал свой день рождения.

Впервые о чешском гражданстве Плахотнюка говорил депутат Думитру Алайба. Тогда фин Плахотнюка, Андриан Канду, чья жена является гражданкой Чешской Республики, сказал, что не знает, есть ли у Плахотнюка гражданство этого государства.

Напоминаем, что Владимир Плахотнюк имеет также гражданство Российской Федерации и Румынии. В румынском паспорте Плахотнюк фигурирует под именем Влад Улинич.
Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании

Фото: point.md
point.md
  • Сегодня, 02:41
  • DTV
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