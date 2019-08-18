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Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры

Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

«Мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны. Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что когда конкурс задумывался в международном формате, страны Североатлантического альянса также были приглашены, и многие «давали свое согласие».

Ранее Шойгу заявил о том, что страны НАТО не отправляют делегации для участия в АрМИ из-за нежелания признаться в недостатках своей техники. По его словам, представители Североатлантического альянса лишь прикрываются политическими мотивами, но на деле боятся показать недостатки своей техники потенциальным покупателям.

АрМИ — учебно-боевые состязания российских военных и их коллег из ряда других государств — в этом году пройдут с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах нескольких стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

lenta.ru
  • Сегодня, 02:45
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