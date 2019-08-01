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Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Россией на новых условиях?

Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Россией на новых условиях?

Молдова может подтолкнуть Украину к транзитному контракту с Россией на новых условиях. Как сообщает портал rueconomics.ru, такое мнение высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, передает Noi.md.

Он отметил, что поставки российского газа в Молдову учитывают риски украинского транзита. И сейчас ситуация здесь не определена. Молдова одна из тех стран, которая может в наибольшей степени пострадать, если транзит российского газа через Украину будет прекращен. Пока у Молдовы нет ни подземных хранилищ, ни альтернативных источников получения газа, что делает ее «заложником» Украины при получении газа из России. Тем самым, Молдове еще предстоит выработка какой-то совместной позиции с Украиной и, возможно, она подтолкнет ее к транзитному контракту с Россией на новых условиях.

«Ключевым вопросом в переговорах Молдовы и России по газу будет транзит через Украину. Мы должны понимать, что потенциально возможны другие маршруты, но здесь несколько другая экономика и затраты. Пока ситуация не определена, и Молдова следует поговорить с Киевом, чтобы убедить того, согласится хоть на какие-то объемы прокачки на определенных условиях. Да и в Киеве тоже заинтересованы, чтобы через Украину шли какие-то объемы газа, вопрос только в условиях этих поставок», - резюмировал российский эксперт.

noi.md
  • Сегодня, 02:49
  • DTV
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