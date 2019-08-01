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Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за всю историю наблюдений

Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за всю историю наблюдений

Массы тёплого воздуха проходят мимо европейской территории России.

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, сообщает nat-geo.ru ссылаясь на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В минувшем июле был побит температурный рекорд 2016 года. Рекордная жара была зарегистрирована в большинстве частей земного шара, в том числе в Арктике, в некоторых регионах Северной Америки, в южной Азии, на юге Африки и в большей части Атлантического и Тихого океанов.

Сообщение американских метеорологов подтверждается данными ученых из европейского центра «Коперник», которое занимается вопросами изменения климата. Они также назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории.

Температура бьёт рекорды в июле уже пять лет подряд, а девять из десяти температурных максимумов были зарегистрированы в период с 2005 года.

Ранее ученые «Коперника» сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 03:02
  • DTV
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