В минувшем июле был побит температурный рекорд 2016 года. Рекордная жара была зарегистрирована в большинстве частей земного шара, в том числе в Арктике, в некоторых регионах Северной Америки, в южной Азии, на юге Африки и в большей части Атлантического и Тихого океанов.
Сообщение американских метеорологов подтверждается данными ученых из европейского центра «Коперник», которое занимается вопросами изменения климата. Они также назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории.
Температура бьёт рекорды в июле уже пять лет подряд, а девять из десяти температурных максимумов были зарегистрированы в период с 2005 года.
Ранее ученые «Коперника» сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.