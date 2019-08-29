Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в июле 2019 года составила 4 883 рубля ПМР ($303 по курсу ПРБ), на 11,7% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за июль 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает NewsPMR.Com
.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в июле 2019 года составила 6 040 рублей ($375 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 417 рублей. Темп роста за год – 111,5%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 13 313 руб.;
- черная металлургия – 9 940 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 171 руб.;
- электроэнергетика – 7 046 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 418 руб.;
- геология и метеорология – 2 512 руб.;
- почтовая связь – 2 564 руб.;
- социальное обеспечение – 2 837 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 749 рублей ($419 по курсу ПРБ). В июле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 6 001 рубль. Темп роста за год – 112,5%.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 9 940 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 171 руб.;
- электроэнергетика – 7 046 руб.;
- производство стройматериалов – 6 236 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 666 руб.;
- электротехническое производство – 5 743 руб.;
- пищевая промышленность – 5 772 руб.;
- легкая промышленность – 5 853 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за июль 2019 года составила 3 723 рубля ($231 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 327 рублей. Темп роста за год – 111,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- банки и кредитование – 8 329 руб.;
- страхование – 8 190 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 6 044 руб.;
- органы госвласти и управления – 5 181 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 837 руб.;
- культура и искусство – 2 856 руб.;
- дошкольное образование – 2 948 руб.;
- здравоохранение – 3 313 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за июль 2019 года составила 3 215 рублей ($199 по курсу ПРБ). В июле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 830 рублей. Темп роста за год – 113,6%.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 5 531 руб.;
- органы государственной власти – 5 232 руб.;
- редакции и издательства – 4 473 руб.;
- судебные власти и юридические учреждения – 4 138 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 367 руб.;
- геология и метеорология – 2 512 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 620 руб.;
- социальное обеспечение – 2 837 руб.Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Иван Тыняев, NewsPMR.Com