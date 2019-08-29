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Ворует исключительно «по собственной глупости»

Ворует исключительно «по собственной глупости»

Вешалку с белыми блузками – товаром, востребованным перед началом учебного года – владельцы установили у входа в магазин. Днём, около половины двенадцатого, женские кофточки бесследно исчезли, сообщается на сайте МВД ПМР. Воспользовавшись занятостью продавца, 40-летняя бендерчанка сняла их с выносной витрины магазина. С похищенным добром она направилась в Тирасполь. Предлагала товар прохожим совсем недорого: по 100 рублей. Продав три блузки, решила вернуться в Бендеры. Время близилось к четырём часам пополудни. Приехав в город, женщина продолжила незаконную предпринимательскую деятельность на продуктовом рынке. Сотрудник уголовного розыска задержал правонарушительницу с поличным.

Оставшиеся блузки в тот же день вернули в магазин. «Предприимчивую» бендерчанку привлекли к административной ответственности за мелкое хищение и оштрафовали на 5 тысяч рублей. В подобные ситуации гражданка попадала и ранее. По её словам, ворует она исключительно «по собственной глупости». И с каждым разом это обходится ей всё дороже.

mvdpmr.org
  • 29-08-2019, 08:25
  • DTV
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