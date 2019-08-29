Tesla объявила в Твиттере, что ее модели теперь можно заказать в Румынии, Польше, Венгрии и Словении.
Базовая модель Tesla Model 3 Standard Range Plus может проехать автономно 409 километров, имеет максимальную скорость 225 км/час и может разгоняться от 0 до 100 км/час за 5,6 секунды. Цена 39 500 евро, пишет point.md со ссылкой на digi24.ro
Model 3 Long Range способна проехать без подзарядки 560 км, она стоит от 48 200 евро, может разогнаться до 100 км час за 3,4 секунды.
Цена Tesla Model S стартует от 72 600 евро, автомобиль может автономно проехать 610 км. Model X стоит от 77 700 евро, длина автономной поездки - 505 км.
Tesla включила Румынию на свою карту, где она построит станции быстрой зарядки Supercharger. Станции запланированы в Бухаресте, Крайове и Браиле.
Поставки в Румынию заказанных моделей Tesla начнутся в первой половине 2020 года.