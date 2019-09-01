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Известное приложение начало распространять вирусы на смартфоны пользователей

Известное приложение начало распространять вирусы на смартфоны пользователей

Знаменитое приложение CamScanner, работа которого стартовала с 2010 года, начало осуществлять установку вирусов на устройства пользователей.
Компания Google сразу же прореагировала на большое количество сообщений об этой проблеме. Приложение незамедлительно было удалено из Google Play Маркета, однако те устройства, на которые успели установить программу, оказались заражены вирусами, пишет planet-today.ru

CamScanner - это приложение, которое позволяет с помощью камеры отсканировать текст с листа для дальнейшей работы с ним.

Разработчиками этой программы являются сотрудники компании CC Intelligence. Организация работает в области распознавания символов оптическим способом. Основными заработками с CamScanner являлись реклама и внутренние платежи. Специалисты из Kaspersky сказали, что именно после обновления приложения изменилась рекламная библиотека, которая и являлась доставщиком вируса. Специалисты утверждают, что из-за этого вируса показывалась навязчивая реклама и совершались платежи без согласия пользователя.

На данный момент этого приложения нет в Google Play, но для пользователей "яблочных" девайсов это приложение осталось в Apple app store.

planet-today.ru
  • Вчера, 09:53
  • DTV
  • Просмотров: 77
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