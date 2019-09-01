Dnestr.TV

 
0

Россия возглавила Совет безопасности ООН

Россия возглавила Совет безопасности ООН

Председательство России в СБ ООН продлится до октября.

"В сентябре председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - сообщается в Твиттере организации.

Ежемесячная ротация этой должности между членами Совета безопасности проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.

Россию сменит ЮАР, в ноябре председательствовать будет Великобритания, а в декабре - США.

В состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных (избираются Генеральной ассамблеей ООН по пять членов сроком на два года).

omg.md
  • Вчера, 14:09
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Стала известна зарплата Зеленского
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Названо настоящее имя украинского министра из США

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Творил добро с любовью в сердце. 9 дней нет рядом с нам ...
  • Июль 2019 побил июньский рекорд и стал самым жарким за ...
  • Плахотнюк открыл новую компанию в Великобритании
  • Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Ро ...
  • Экс-президентов Молдовы лишат рабочих кабинетов и личны ...
  • Игорь Додон: Повышение тарифа на электроэнергию — попыт ...
  • Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
  • Стала известна зарплата Зеленского
  • Заработная плата в Приднестровье
  • Названо настоящее имя украинского министра из США
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна