Председательство России в СБ ООН продлится до октября.
"В сентябре председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - сообщается в Твиттере организации.
Ежемесячная ротация этой должности между членами Совета безопасности проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.
Россию сменит ЮАР, в ноябре председательствовать будет Великобритания, а в декабре - США.
В состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных (избираются Генеральной ассамблеей ООН по пять членов сроком на два года).