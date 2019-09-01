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Додон раскрыл детали встречи с Козаком в Москве

Додон раскрыл детали встречи с Козаком в Москве

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с Дмитрием Козаком, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с РМ.

В ходе диалога стороны обсудили ход подготовки предстоящего 19 сентября заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросы, которые могли бы войти в повестку дня этого заседания, передает point.md со ссылкой наaif.md

В двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих незамедлительного участия представителей правительства Республики Молдова. Речь идет в том числе о таких насущных проблемах, как выдача российских разрешений на транспортные перевозки, поставки консервной и винодельческой продукции, подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.

– Отметил, что благодаря достигнутым с российской стороной договорённостям, за первые шесть месяцев существенно вырос экспорт молдавской плодоовощной продукции, в том числе яблок на 35 %, консервной продукции на 31 %, винной продукции на 42 %. В связи с этим выразил надежду на то, что после недавнего визита в Молдову экспертов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) будет расширен список молдавских товаров плодоовощной и винодельческой продукции для экспорта на российский рынок, – сообщил президент.

Отдельно Игорь Додон и Дмитрий Козак обсудили вопросы обеспечения бесперебойных поставок российского газа в Республику Молдова, а также возможность предоставления скидки на цену поставляемого в нашу страну природного газа. Кроме того, молдавский лидер проинформировал Дмитрия Козака о ходе подготовки к проведению второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

– В заключение встречи с удовлетворением отметил позитивную динамику двусторонних молдавско-российских отношений, что позволяет надеяться на укрепление стратегического партнёрства между нашими странами на долгосрочной основе. Выразили единое мнение что все проблемы можно решить при наличии доброй воли, – подытожил президент.

ВИДЕО:
  • Вчера, 14:23
  • DTV
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