Сегодня в учебных заведениях республики прошли праздничные линейки, посвященные началу учебного года. Учебный год - волнительное время как для школьников, так и для родителей и учителей. Вот и наступил этот день. День знаний и старта нового учебного года. Для педагогов этот день - начало нового этапа профессиональной жизни, новой большой работы. Для учащихся - это перспектива успехов и открытий. Для родителей - замечательный праздник, полный волнений и радости. Не бывает учителя без учеников. Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, годом личных достижений под руководством мудрых и заботливых наставников! А помощь и поддержка родителей, их уважительное отношение к учебному заведению и учителям помогают воспитывать умных и талантливых детей. Новый учебный год - это всегда период начинаний, старта инновационных проектов, поиска ответов на давно назревшие вопросы. Начался новый учебный год! Впереди только самое интересное и увлекательное. С праздником - Днем знаний!