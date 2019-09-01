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Праздничные линейки

Праздничные линейки

Сегодня в учебных заведениях республики прошли праздничные линейки, посвященные началу учебного года.
Учебный год - волнительное время как для школьников, так и для родителей и учителей.
Вот и наступил этот день. День знаний и старта нового учебного года.
Для педагогов этот день - начало нового этапа профессиональной жизни, новой большой работы.
Для учащихся - это перспектива успехов и открытий.
Для родителей - замечательный праздник, полный волнений и радости.
Не бывает учителя без учеников.
Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, годом личных достижений под руководством мудрых и заботливых наставников! А помощь и поддержка родителей, их уважительное отношение к учебному заведению и учителям помогают воспитывать умных и талантливых детей.
Новый учебный год - это всегда период начинаний, старта инновационных проектов, поиска ответов на давно назревшие вопросы.
Начался новый учебный год! Впереди только самое интересное и увлекательное. С праздником - Днем знаний!
  • Сегодня, 08:47
  • DTV
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