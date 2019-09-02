Президент Украины Владимир Зеленский предложил еженедельно снимать с постов недостойных судей в рамках перезагрузки судебной системы страны.
Лидер государства заявил об этом в ходе совещания с представителями правительства, Верховной рады и правоохранительных органов, передает iz.ru. «Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи», — сказал он. При этом президент призвал начать с судей высшей инстанции «очищение» судейского корпуса, сообщает RT. По его словам, более чем 2 тыс. вакансий в судах первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями до конца текущего года, пишет REGNUM. 29 августа Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов. Соответствующий проект закона о внесении изменений в конституцию страны был внесен в парламент.