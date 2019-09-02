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МИР Зеленский предложил еженедельно лишать мантий недостойных судей

МИР Зеленский предложил еженедельно лишать мантий недостойных судей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил еженедельно снимать с постов недостойных судей в рамках перезагрузки судебной системы страны.

Лидер государства заявил об этом в ходе совещания с представителями правительства, Верховной рады и правоохранительных органов, передает iz.ru.
«Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи», — сказал он.
При этом президент призвал начать с судей высшей инстанции «очищение» судейского корпуса, сообщает RT.
По его словам, более чем 2 тыс. вакансий в судах первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями до конца текущего года, пишет REGNUM.
29 августа Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов. Соответствующий проект закона о внесении изменений в конституцию страны был внесен в парламент.

iz.ru
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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