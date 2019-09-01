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Приднестровские шашисты стали призерами молодежного чемпионата мира

Приднестровские шашисты стали призерами молодежного чемпионата мира

Лично-командный молодёжный чемпионат мира по шашкам-64 проводился в пос. Кранево (Болгария) с 22 августа по 1 сентября. Личные соревнования проводились раздельно среди юношей и девушек в шести возрастных группах по трём программам: классической, быстрой и молниеносной. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 17 стран, передает ИА Новости Приднестровья.

В составе сборной Молдавии выступали 5 воспитанников Бендерской СДЮШОР №4 и 2 слободзейских шашиста.

Неоднократная победительница чемпионатов Европы и мира Кристина Заруба (группа до 27 лет) в этот раз взяла 2 медали: золото в блице и серебро в турнире по быстрым шашкам.

В «классике» отличилась Анна Шляховская. Среди девушек до 20 лет она показала второй результат. Вторым, но в быстрых шашках, был и Максим Долапачи (до 16 лет). В его возрастной группе была самая высокая конкуренция – 21 участник. Бендерчанин набрал 11 очков, на одно очко меньше чем победитель Никита Волков из России.

Михаил Куницкий из Слободзеи выступал в самой младшей возрастной группе – среди спортсменов 7-8 лет - и стал бронзовым призёром в блице. Он набрал 9 очков из 14 возможных – неплохой результат для дебютанта соревнований.

В отдельных видах программы в десятку сильнейших вошли: Дмитрий Илиеску (V место, до 27 лет), Елизавета Трофимова (V место, до 11 лет) и Софья Спориш (VII место, до 15 лет).

В командном зачёте лучшие – белорусские спортсмены. Далее расположились команды России и Молдавии.
novostipmr.com
  • Вчера, 08:07
  • DTV
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