Лично-командный молодёжный чемпионат мира по шашкам-64 проводился в пос. Кранево (Болгария) с 22 августа по 1 сентября. Личные соревнования проводились раздельно среди юношей и девушек в шести возрастных группах по трём программам: классической, быстрой и молниеносной. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 17 стран, передает ИА Новости Приднестровья.
В составе сборной Молдавии выступали 5 воспитанников Бендерской СДЮШОР №4 и 2 слободзейских шашиста.
Неоднократная победительница чемпионатов Европы и мира Кристина Заруба (группа до 27 лет) в этот раз взяла 2 медали: золото в блице и серебро в турнире по быстрым шашкам.
В «классике» отличилась Анна Шляховская. Среди девушек до 20 лет она показала второй результат. Вторым, но в быстрых шашках, был и Максим Долапачи (до 16 лет). В его возрастной группе была самая высокая конкуренция – 21 участник. Бендерчанин набрал 11 очков, на одно очко меньше чем победитель Никита Волков из России.
Михаил Куницкий из Слободзеи выступал в самой младшей возрастной группе – среди спортсменов 7-8 лет - и стал бронзовым призёром в блице. Он набрал 9 очков из 14 возможных – неплохой результат для дебютанта соревнований.
В отдельных видах программы в десятку сильнейших вошли: Дмитрий Илиеску (V место, до 27 лет), Елизавета Трофимова (V место, до 11 лет) и Софья Спориш (VII место, до 15 лет).
В командном зачёте лучшие – белорусские спортсмены. Далее расположились команды России и Молдавии. novostipmr.com