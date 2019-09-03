С 29 августа по 3 сентября 2019 года в Приднестровье находилась делегация Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Управлении ветеринарии города Брянска» Российская Федерация, г. Брянск.
Основная цель визита начальника ГБУ Брянской области «Управлении ветеринарии города Брянска» Галины Бузаевой и директора государственного бюджетного учреждения Брянской области «Клинцовская Зональная ветеринарная лаборатория» Татьяны Виниченко – общее ознакомление с работой лабораторий ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия». А также участие в праздновании Дня ветеринарного работника Приднестровской Молдавской Республики - 31 августа 2019 года и праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики - 2 сентября 2019 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Российские специалисты посетили Республиканскую ветеринарную лабораторию, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков г. Тирасполь, Рыбницы и Каменки, где они ознакомились с практическим функционированием лабораторий, их оснащенностью и пообщались со специалистами.
Для ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» посещение лично начальником ГБУ Брянской области «Управлении ветеринарии города Брянска» Галиной Бузаевой имело большое практическое значение. Было достигнуто соглашение о проведении совместных учений как на территории Российской Федерации в г. Брянске, так и на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также о дальнейшем сотрудничестве в области ветеринарии с ГБУ Брянской области «Управлении ветеринарии города Брянска».
Программа визита российских гостей была обширной, очень насыщенной и интересной, как с профессиональной, так и с познавательной точки зрения.