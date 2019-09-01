Президент РМ делает все возможное для того, чтобы тарифы на газ не выросли ни на один процент. Однако в случае, если не будет достигнута договоренность с российской стороной, граждане Молдовы будут платить за газ на 40-50% больше.
По словам президента Игоря Додона, финальная точка в этом вопросе будет поставлена после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, запланированным на 7 сентября, передает point.md ссылаясь на a-tv.md
«Задача, которую я перед собой поставил, – поговорить с российской стороной и сделать все возможное для того, чтобы тарифы не выросли ни на один процент. Хочу сказать, что предварительно, после переговоров, которые я провел с руководством правительства РФ и компании «Газпром», у нас есть все шансы достигнуть соглашения для того, чтобы не допустить роста тарифов.
Мы должны принять окончательное решение, по какой формуле пойдем, чтобы не было роста тарифов для конечных потребителей. Это – чрезвычайно важно, особенно учитывая приближение зимы и начало нового отопительного сезона. Моя задача в качестве президента страны – сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет еще раз поехать с этой целью в Москву – я поеду. Точку в этом вопросу мы должны поставить вместе с Владимиром Путиным. И я думаю, что решение будет положительным, в интересах молдавских граждан», - заявил Додон.