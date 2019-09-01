В поздравлении по случаю профессионального праздника Вадим Красносельский отметил, что на работников прокуратуры и юстиции возлагаются чрезвычайно важные обязанности обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод приднестровских граждан. «Оставаясь верными духу и букве закона, вы изо дня в день способствуете укреплению законности и правопорядка, развитию Приднестровской Молдавской Республики как суверенного, независимого, демократического, правового государства», – подчеркнул Глава государства,сообщается на сайте president.gospmr.org .
Слова благодарности Президент адресовал тем, кто стоял у истоков создания прокуратуры и органов юстиции Приднестровья, кто не побоялся рискнуть карьерой, встав на защиту прав приднестровцев. «Многие до сих пор остаются в строю, передавая бесценный опыт молодым сотрудникам», – сказал Президент.
Всем работникам прокуратуры и органов юстиции Вадим Красносельский пожелал крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов во благо Приднестровской Молдавской Республики.