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Вадим Красносельский поздравил работников прокуратуры и органов юстиции с профессиональным праздником

Вадим Красносельский поздравил работников прокуратуры и органов юстиции с профессиональным праздником

В поздравлении по случаю профессионального праздника Вадим Красносельский отметил, что на работников прокуратуры и юстиции возлагаются чрезвычайно важные обязанности обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод приднестровских граждан. «Оставаясь верными духу и букве закона, вы изо дня в день способствуете укреплению законности и правопорядка, развитию Приднестровской Молдавской Республики как суверенного, независимого, демократического, правового государства», – подчеркнул Глава государства,сообщается на сайте president.gospmr.org .

Слова благодарности Президент адресовал тем, кто стоял у истоков создания прокуратуры и органов юстиции Приднестровья, кто не побоялся рискнуть карьерой, встав на защиту прав приднестровцев. «Многие до сих пор остаются в строю, передавая бесценный опыт молодым сотрудникам», ­– сказал Президент.

Всем работникам прокуратуры и органов юстиции Вадим Красносельский пожелал крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов во благо Приднестровской Молдавской Республики.

president.gospmr.org
  • Вчера, 08:51
  • DTV
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