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Российская Федерация остается основным контрагентом Приднестровья по объемам денежных переводов

Российская Федерация остается основным контрагентом Приднестровья по объемам денежных переводов

Российская Федерация остается основным контрагентом Приднестровья по объемам денежных переводов. В июле 2019 года посредством электронных систем в республику поступило в эквиваленте – 9 млн. 545 тыс. 240 долларов США. За этот же период отправлено из Приднестровья этим же методом в долларовом эквиваленте – 3 млн. 486 тыс. 748 долларов США. Соответственно, сальдо (баланс превышения входящих над исходящими переводами) составил в июле 2019 года – 6 млн. 58 тыс. 491 доллар. Превышение входящей над исходящей суммой переводов – в 2,7 раза, передает NewsPMR.Com.

Всего с начала года в адрес физических лиц из-за рубежа посредством международных денежных переводов в ПМР поступило 57 млн. 936 тыс. 873 доллара США, а выведено – 17 млн. 700 тыс. 534 доллара. Сальдо составило – 40 млн. 236 тыс. 339 долларов.

По данным Приднестровского республиканского банка, две трети поступающих сумм переводов поступают из стран СНГ, преимущественно из России. Оставшаяся треть приходится на другие страны: Израиль, США, Германия, Италия, Турция.

По показателю отправки денежных переводов за рубеж среди стран-контрагентов также лидером является РФ. В Россию из Приднестровья отправляется около 43% от общего объема переводов. Также приднестровцы охотно отсылают в США – более 36%, на Украину – 12%, Турцию – 2,3% и Израиль – 1,1% от общего объема переводов.

При осуществлении денежных переводов за рубеж и из-за рубежа самыми востребованными платежными системами являются: Contact, Золотая Корона, Western Union, MoneyGram и Юнистрим.

Иван Тыняев NewsPMR.Com
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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