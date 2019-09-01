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Кишинев не теряет надежды убедить Тирасполь в «необходимости диалога по политической линии»

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Кишинев не теряет надежды убедить Тирасполь в «необходимости диалога по политической линии»

Молдова рассчитывает убедить Приднестровье «к выстраиванию диалога по политической линии параллельно с развитием программы поддержания мира и доверия». Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Василий Шова в интервью РИА «Новости».

Как передает «ИНФОТАГ», он напомнил, что «процесс переговоров прошел за 25 лет разные этапы, параллельно обсуждению мер по укреплению доверия между Кишиневом и Тирасполем шел процесс нахождения модели политического урегулирования, но около десяти лет назад стороны отошли от политической повестки дня».

«Участники формата "5+2" понимают, что нельзя бесконечно продвигать проект укрепления мира и доверия, в определенный момент он начинает пересекаться с политикой, появляются вопросы разграничения статусных полномочий. "5+2" - это политический формат, мой коллега из Тирасполя Виталий Игнатьев, как и я, является политическим представителем, но при этом почти 10 лет политический процесс формат "5+2" не рассматривал», - сказал Шова.

Он выразил признательность министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который недавно сказал, что «нужно параллельно развивать диалог по перспективам политического урегулирования, сохраняя акцент на укреплении мер мира и доверия».

«Надо что-то менять, иначе мы будем пробуксовывать, и это придаст негативный оттенок всему формату "5+2". У нас есть полгода, чтобы подготовить подходы», - сказал вице-премьер.

Говоря о возможности урегулирования проблемы, он высказал мнение, что сначала необходимо «определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя в рамках общей модели урегулирования».

«Мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны особенности статусных полномочий, определять, какая будет выбрана модель. Короткое определение процесса урегулирования, к примеру, федерализация или автономия, невозможно, поскольку это сложный процесс», - считает Шова.

Комментируя инициативу об увеличении числа встреч «5+2» и перевода их на регулярную основу, он сказал, что это «зависит от повестки, и молдавская сторона готовится к тому, чтобы более широкая повестка формата встала во главу угла в следующем году».

Вице-премьер признался, что не ждет от ближайшего заседания «5+2» в октябре «каких-то серьезных решений, ориентированных на решение глобальных вопросов».

По словам Шовы, чтобы менять миротворческую миссию в зоне безопасности на Днестре на гражданскую «должны существовать определенные предпосылки, которые показывают прогресс в урегулировании конфликта».

«На сегодняшний день нельзя говорить, что мы можем менять миротворцев на гражданскую миссию», - считает он.

infotag.md
  • Вчера, 20:35
  • DTV
  • Просмотров: 30
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