Политическое решение приднестровского конфликта, по мнению Майи Санду, может быть только в контексте территориальной целостности Молдовы.
Премьер молдавского правительства Майя Санду прокомментировала факт разработки администрацией президента Молдовы концепции автономии Приднестровского региона, о которой глава государства Игорь Додон ранее рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.
«На политическом уровне мы не обсуждали ни одного предложения по Приднестровью. Но мы сохраняем свою точку зрения, что политическое решение может быть только в контексте территориальной целостности и с определенной автономией Приднестровья, скажем, по модели Гагаузской автономии», — сказала журналистам Санду.
При этом, глава правительства заявила, что «в настоящее время правительство обеспокоено изменением экономического аспекта этого конфликта».
«До тех пор, пока в Приднестровском регионе некоторые персонажи делают большие деньги на коррупционных схемах и контрабанде, политическое решение не может быть найдено легко. Нужно в первую очередь концентрироваться на вещах, которые мы можем сделать… Каким бы ни было политическое решение приднестровского конфликта, его нужно обсуждать транспарентно и долго с гражданами. Не считаем, что сейчас есть предпосылки для таких решений», — заключила Санду. news.mail.ru