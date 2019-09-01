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Санду прокомментировала разработку концепции автономии Приднестровья

Санду прокомментировала разработку концепции автономии Приднестровья

Политическое решение приднестровского конфликта, по мнению Майи Санду, может быть только в контексте территориальной целостности Молдовы.

Премьер молдавского правительства Майя Санду прокомментировала факт разработки администрацией президента Молдовы концепции автономии Приднестровского региона, о которой глава государства Игорь Додон ранее рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

«На политическом уровне мы не обсуждали ни одного предложения по Приднестровью. Но мы сохраняем свою точку зрения, что политическое решение может быть только в контексте территориальной целостности и с определенной автономией Приднестровья, скажем, по модели Гагаузской автономии», — сказала журналистам Санду.

При этом, глава правительства заявила, что «в настоящее время правительство обеспокоено изменением экономического аспекта этого конфликта».

«До тех пор, пока в Приднестровском регионе некоторые персонажи делают большие деньги на коррупционных схемах и контрабанде, политическое решение не может быть найдено легко. Нужно в первую очередь концентрироваться на вещах, которые мы можем сделать… Каким бы ни было политическое решение приднестровского конфликта, его нужно обсуждать транспарентно и долго с гражданами. Не считаем, что сейчас есть предпосылки для таких решений», — заключила Санду.
news.mail.ru
  • Вчера, 22:07
  • DTV
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