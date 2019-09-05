В Тирасполе на День Республики, 2 сентября, появились на свет три мальчика и одна девочка. Сегодня представители столичной госадминистрации поздравили от имени президента Вадима Красносельского, сообщает ИА Новости Приднестровья.
«Хотим пожелать счастливой судьбы и светлой жизненной дороги, добрых людей на пути и исполнения заветных желаний, больших и малых побед, прекрасного здоровья, весёлых друзей, интересных увлечений и надёжной защиты ангела-хранителя», - поздравила родителей управляющая делами госадминистрации Наталья Кожухарь.
Мамам и папам новорождённых вручили подарочные сертификаты на приобретение товаров на 3 тысячи рублей в магазинах ООО «Хайтек», сообщает пресс-служба госадминистрации. Фото:ИА Новости Приднестровья novostipmr.com