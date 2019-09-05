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Тираспольчанам рассказали о возможностях трудоустройства

Тираспольчанам рассказали о возможностях трудоустройства

В Тирасполе по инициативе столичного Центра социального страхования и социальной защиты прошла ярмарка вакансий. Все желающие получили возможность ознакомиться с городским банком вакансий, получить информацию о курсах повышения квалификации и переподготовки, передает ИА Новости Приднестровья.

Для многих эта ярмарка стала возможностью решить вопрос с трудоустройством. Организаторы собрали на мероприятии работодателей, которые тут же приглашали подходящих кандидатов к дальнейшему сотрудничеству.

«На сегодняшний день безработных в Тирасполе около 500. При этом потребность в специалистах втрое больше – порядка 1,5 тыс. (в прошлом году вакансий было около 800, то есть имеется значительное увеличение). Нужны самые разные специалисты: в первую очередь для швейной и строительной отраслей, а также для сферы образования, медицины и общественного питания. Зарплаты в зависимости от специальности и уровня квалификации специалиста составляют от 1 700 рублей и выше», – рассказала в интервью ИА «Новости Приднестровья» замдиректора по страхованию от безработицы тираспольского Центра социального страхования и соцзащиты Марина Яровая.

Участие в ярмарке приняли представители швейной фабрики «Одема», текстильных компаний «Тиротекс» и «Интерцентр Люкс», Тираспольского троллейбусного управления, коммунального предприятия «Тирнистром», Молдавской ГРЭС и другие.

К примеру, на Молдавской ГРЭС сейчас открыто 50 вакансий.

«Мы ждём людей с профильным образованием, опытом и желанием работать и обучаться на территории предприятия. Нужны нам специалисты по ремонту электротехнического оборудования, водители спецкатегорий, электросварщики и слесари», – отметил заместитель технического директора Молдавской ГРЭС Александр Диордий.

Швейная фабрика «Одема» планирует работать в две смены. Для этого предприятие готово принять на работу 200–300 человек.

«”Одема” была первой, кто ввёл систему дуального образования. По ней подготовлено уже три выпуска. Сейчас мы модернизируем эту систему: на предприятии открыты учебные бригады, куда принимаем учащихся профильных колледжей. Кроме этого, нам нужны рабочие, водители, продавец в фирменный магазин и вышивальщица», – сообщил заместитель директора швейной фабрики «Одема» Геннадий Филиппов.

Ближе к концу года тираспольский Центр социального страхования и соцзащиты планирует провести ещё одну ярмарку вакансий.

novostipmr.com
  • 5-09-2019, 17:36
  • DTV
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