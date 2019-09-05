Пожилой человек после укуса комара оказался зараженным опасным для жизни вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом заявил эпидемиолог Николай Гайсан.
По данным Министерства здравоохранения Молдовы, до настоящего времени в Молдове не было случаев заражения данным вирусом, сообщает Point.md со ссылкой на ziuadeazi.md
В соседней Румынии с 9 мая по 30 августа текущего года было подтверждено 16 случаев менингита, вызванного вирусом лихорадки Западного Нила, шесть пациентов скончались.
Симптомами заболевания являются высокая температура и сильная головная боль, а в тяжелых случаях также появляются неврологические симптомы - скованность в области шеи, рвота, кожная сыпь, светобоязнь, судороги, озноб, хроническая усталость и слабость. У 80% инфицированных людей нет никаких симптомов.
Рекомендуемые защитные меры:
- избегать укусов комаров, носить одежду с длинными рукавами и брюки;
- избегать мест с высокой растительностью и высокой влажностью (парки, леса, стоячая вода и т. д.);