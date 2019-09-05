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У жителя Кагула обнаружили вирус лихорадки Западного Нила

У жителя Кагула обнаружили вирус лихорадки Западного Нила

Пожилой человек после укуса комара оказался зараженным опасным для жизни вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом заявил эпидемиолог Николай Гайсан.

По данным Министерства здравоохранения Молдовы, до настоящего времени в Молдове не было случаев заражения данным вирусом, сообщает Point.md со ссылкой на ziuadeazi.md

В соседней Румынии с 9 мая по 30 августа текущего года было подтверждено 16 случаев менингита, вызванного вирусом лихорадки Западного Нила, шесть пациентов скончались.

Симптомами заболевания являются высокая температура и сильная головная боль, а в тяжелых случаях также появляются неврологические симптомы - скованность в области шеи, рвота, кожная сыпь, светобоязнь, судороги, озноб, хроническая усталость и слабость. У 80% инфицированных людей нет никаких симптомов.

Рекомендуемые защитные меры:

- избегать укусов комаров, носить одежду с длинными рукавами и брюки;

- избегать мест с высокой растительностью и высокой влажностью (парки, леса, стоячая вода и т. д.);

- использовать химические средства от комаров;

- предотвращать попадание комаров в дом;

- высушивать лужи вокруг домашних хозяйств.

Point.md
  • 5-09-2019, 17:42
  • DTV
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