Миллионы телефонных номеров пользователей Facebook, в том числе жителей США и Британии, утекли во всемирную сеть
Незащищенный сервер содержал личные данные пользователей со всего мира, в том числе даты рождения, пол, страны, родные города, ID профилей. В свободный доступ попали 133 миллиона записей о гражданах США, 18 миллионов записей о британцах и более 50 миллионов — о вьетнамцах, передает kod.ru.
TechCrunch проверило подлинность данных, сопоставив номер телефона одного из пользователей Facebook с его ID. Также издание проверило несколько других записей, использовав телефонные номера для сброса паролей у учётных записей.
Эти данные мог получить любой желающий, так как база не была защищена паролем. По словам представителя Facebook Джея Ненкэрроу, сведения, хранившиеся на сервере, устарели. Эта информация якобы собиралась до того, как компания закрыла доступ к сбору номеров.
«Это старая база данных и вероятно эта утечка случилась до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефонов. Сейчас данные уже удалены, и мы не нашли доказательств, что кто-либо из них был взломан»