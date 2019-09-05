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Молдавским журналистам обещают бесплатный доступ к базам данных

Молдавским журналистам обещают бесплатный доступ к базам данных

Молдавские журналисты будут иметь свободный доступ к нескольким базам данных, в том числе из «Кадастра» и Государственного реестра юридических лиц. Это обещают глава Государственной канцелярии и представители Агентства государственных услуг, передает noi.md.

Андрей Спыну заявил, что подготовлена ​​законодательная инициатива о внесении поправок в четыре закона, чтобы у прессы был свободный доступ к большему количеству данных.

«Разработан проект, который в ближайшее время будет представлен на общественные консультации. Проект предусматривает внесение изменений в Закон о печати, Закон о кадастре, Закон о доступе к информации и Закон о государственной регистрации юридических лиц», – уточнил Спыну.

Чиновники заверили, что доступ к Государственному реестру юридических лиц, заблокированный 6 августа, будет открыт сегодня для журналистов и продлен до 1 ноября. «До тех пор мы будем искать решения, чтобы у вас был доступ ко всем необходимым данным», – заверил Андрей Спыну журналистов, присутствующих на рабочей встрече, организованной Агентством государственных услуг.

noi.md
  • 5-09-2019, 17:54
  • DTV
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