Председатель парламента РМ Зинаида Гречаная провела сегодня встречу с первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евроазиатской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Российской Федерации Константином Затулиным. Официальные лица обсудили текущее состояние молдо-российского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной области, а также на уровне парламентов, передает noi.md.
Стороны отметили позитивную динамику отношений Республики Молдова с Российской Федерацией - одним из важнейших внешних партнеров нашей страны. В то же время, собеседники обратили внимание на то, что в двустороннем сотрудничестве предстоит еще очень много работы, особенно в торговой и гуманитарной сфере. В этом контексте стороны договорились возобновить деятельность на постоянной основе Комиссии по сотрудничеству между Парламентами Молдовы и России.
Константин Затулин высказался за активизацию диалога в регулировании вопросов, связанных с трудящимися-мигрантами.
«Вопросы, связанные с трудовой миграцией, дебюрократизацией процедур для молдавских граждан, работающих в России, очень важны в нашей повестке дня», - сказал официальный представитель России. Гречаная поблагодарила Константина Затулина за конструктивную позицию по этому важному вопросу. «Мы хотим улучшить условия труда в Республике Молдова. В то же время никто не может предотвратить миграцию рабочей силы, поэтому власти Республики Молдова обеспокоены проблемами социальной защиты, условий труда и вопросами, связанными с пребыванием наших граждан в Российской Федерации», - сказала председатель парламента.
«Отношения между нашими народами строились веками, поэтому власти должны идти по пути, проторенному нашими народами», - подчеркнула Зинаида Гречаная.