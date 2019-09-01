Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с членами российской делегации во главе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, сообщает ИА Новости Приднестровья ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Гости приехали в Приднестровье на церемонию открытия музея напитков для космонавтов на ЗАО «Букет Молдавии». В программе визита – посещение и других промышленных предприятий республики. Представители Российской Федерации хотят узнать больше о приднестровской экономике и оценить инвестиционные предложения.
В беседе с гостями Вадим Красносельский говорил о многонациональности приднестровского народа, который является неотъемлемой частью Русского мира, и об исторических связях с Россией, которые легли в основу приднестровской идеологии.
«Мы культивируем любовь к нашим традициям, любовь к нашей истории – к истории Советского Союза, к истории Российской империи. Мы славим те традиции, которые существовали. У нас это сплетено воедино и стало государственной идеологией. Приднестровцам не надо объяснять, что такое Россия», – заверил Вадим Красносельский, подчеркнув при этом, что россияне, к сожалению, гораздо меньше информированы о Приднестровье.
Константин Затулин в свою очередь заверил, что россияне интересуются судьбой республики и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье.
«Мы обязаны гарантировать, что люди, населяющие Приднестровскую Молдавскую Республику, будут свободны в своём выборе, в своём самоопределении, будут строить свою жизнь, в том числе общественную, политическую и государственную, так, как они считают нужным. Вот то, на чем мы настаиваем», – подчеркнул российский парламентарий.
В состав делегации вошли также летчики-космонавты, удостоенные званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, Александр Иванченков, Муса Манаров, Анатолий Арцебарский, Сергей Трещев, а также отдавший больше трех десятилетий службе и работе на космодроме Байконур Владимир Томчук.
Руководитель одного из крупнейших предприятий ПМР Олег Баев рассказал о заслугах и достижениях прибывших в Приднестровье медиков, биологов, представителей бизнес-сообщества России.
Галина Нечитайло, к примеру, участвовала в создании бальзама «Сэнэтате», сегодня известного во всем мире под названием «Космический». Его рецептура разрабатывалась для постполетной реабилитации космонавтов. Уроженец Тирасполя Сергей Бронников представляет российский Институт высокомолекулярных соединений. Предприниматель Дмитрий Островарь – один из тех, благодаря кому восстанавлен МиГ-15, на котором летали Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Рудольф Кильман – немецкий специалист, оказавший содействие в закладке 1,5 тысяч гектаров приднестровских виноградников.