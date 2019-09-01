Обувная фабрика «Софтшуз» является одним из ведущих предприятий отрасли.
На производствах в Бендерах и Рыбнице выпускается более четырех тысяч пар обуви в день. Обувь торговой марки FLEXX знают и носят в восьмидесяти странах мира – от Европы до Австралии. Продукция предприятия также реализуется через фирменные магазины в разных городах республики.
Тем более странно, что сегодня на обувном предприятии «Софтшуз» бастуют люди. Приехала прокуратура. Первый Приднестровский не пускают, передает bloknot-moldova.md.
- Причина в том, что работникам уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. На 1 сентября родители не смогли в должной мере собрать и подготовить детей к школе, - сообщает телеграм-канал «ResPublica»
Следует отметить, что это уже не первый тревожный звоночек. Ранее в СМИ появилась информация о задержке зарплат работникам рыбницкого филиала обувной фабрики «Софтшуз». Тогда руководство предприятия заявило о временных трудностях, которые возникли из-за сбоев в работе банков, с которыми сотрудничает предприятие и его зарубежные партнёры.
Судя по всему, «трудности» продолжаются и достаточно серьезные. Обычно такие ситуации возникают на предприятиях из-за алчности собственника, бездарного руководства либо политических игрищ. Хочется верить, что это прежде вполне успешное предприятие все же минует чаша сия. bloknot-moldova.md