Инфекция была обнаружена у крупного рогатого скота. Ветеринар отметил, что все специалисты и люди, которые вступали в контакт с животным, были привиты.
Случай бешенства был зарегистрирован у коровы в селе Опачь Каушанского района. Владельцы животного заметили признаки болезни и вызвали ветеринарного врача. Все, кто контактировали с животным, это 9 взрослых и 2 детей, были вакцинированы и теперь им ничто не угрожает, передает point.md со ссылкой на protv.md
Специалисты предупреждают, что вакцинация, которая осуществляется бесплатно, проводится сразу после укуса. После появления таких симптомов, как боль в месте укуса, сопровождаемая кашлем и лихорадкой, вакцина уже не эффективна.
«Не нужно недооценивать вирус, даже если вам кажется, что у вас лишь царапина, нужно обратиться к врачу», – отмечают специалисты.
До введения вакцины необходимо немедленно промыть рану большим количеством воды с мылом.
С начала года в Каушанах произошло 188 случаев нападения животных на людей. Около 33 процентов людей, инфицированных бешенством, — это дети. Вирус может передаваться от разных животных, но источником заражения чаще всего являются собаки.
По официальным данным, в мире от бешенства ежегодно умирает 59 000 человек. 40 процентов из них - дети в возрасте до 15 лет.