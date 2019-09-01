Публикация в "Фейсбуке" экс-президента Украины Петра Порошенко, в которой он рассказывает о своей причастности к совершению обмена пленными с Россией, была высмеяна пользователями Сети.
Стоит отметить, что для некоторой части комментаторов важнее всё же оказался сам обмен и они просто выражали свою радость по поводу факта освобождения украинских заключённых, и благодарили как ушедшие, так и нынешние власти страны за то, что это просто произошло, передает life.ru
В то же время многие из отреагировавших на публикацию пользователей, обратили внимание, что экс-глава государства был скорее причиной, по которой многие освобождённые 7 сентября украинцы вообще оказались задержаны Россией.
- Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен! - написала Tatiana Petrechenko.
- А ты каким боком к этому и кого ты освободил? - задался вопросом Oleksandr Nimets.
- Пеця моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал, - ответил Андрей Витченко.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина по взаимной договорённости провели обмен осуждёнными и задержанными гражданами.