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Порошенко высмеяли в Сети за "присвоение" договора с Россией об обмене пленными

Порошенко высмеяли в Сети за "присвоение" договора с Россией об обмене пленными

Публикация в "Фейсбуке" экс-президента Украины Петра Порошенко, в которой он рассказывает о своей причастности к совершению обмена пленными с Россией, была высмеяна пользователями Сети.

Стоит отметить, что для некоторой части комментаторов важнее всё же оказался сам обмен и они просто выражали свою радость по поводу факта освобождения украинских заключённых, и благодарили как ушедшие, так и нынешние власти страны за то, что это просто произошло, передает life.ru

В то же время многие из отреагировавших на публикацию пользователей, обратили внимание, что экс-глава государства был скорее причиной, по которой многие освобождённые 7 сентября украинцы вообще оказались задержаны Россией.

- Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен! - написала Tatiana Petrechenko.

- А ты каким боком к этому и кого ты освободил? - задался вопросом Oleksandr Nimets.

- Пеця моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал, - ответил Андрей Витченко.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина по взаимной договорённости провели обмен осуждёнными и задержанными гражданами.

life.ru
  • Вчера, 06:34
  • DTV
  • Просмотров: 111
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