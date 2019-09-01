В ходе сегодняшнего заседания депутаты Комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике обсудили изменения в Закон «Об акцизах». Они предполагают исключение газа метана, используемого в качестве автомобильного топлива, из подакцизных товаров. Автором этой инициативы выступил Президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА Новости Приднестровья.
Акциз на пропан, смесь пропана с бутаном и метан, реализуемые в качестве автомобильного топлива, был введён в республике в 2013 году, говорится в сообщении парламентской пресс-службы. В то же время в сопредельных государствах действуют акцизы только в отношении пропана и пропан-бутана, что открывает перспективы для развития рынка сжатого газа в Приднестровье. Кроме того, метан более экологически чист по сравнению с другим моторным топливом и соответствует стандарту «Евро-5» и «Евро-6».
В ходе заседания парламентского комитета отмечалось, что сегодня власти многих стран прибегают к мерам стимулирования для популяризации газового топлива. В числе таких мер – запрет на использование дизельного топлива на автомобилях малой и средней грузоподъёмности в пределах городов и природоохранных зон.
При разработке законопроекта был учтён опыт России, Молдовы и Украины.
Депутаты Комитета по экономической политике поддержали инициативу и будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект во втором чтении на пленарном заседании, которое состоится 11 сентября.