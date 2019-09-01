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Подготовка к Году здоровья – 2020

Подготовка к Году здоровья – 2020

В Правительстве началась подготовка к Году здоровья – 2020. На совещании премьер-министра Александра Мартынова с представителями министерств, госслужб и Верховного Совета обсудили меры профилактики различных заболеваний и информированность населения о них.

По словам Александра Мартынова, в последние годы не проводилось никакой разъяснительной работы о том, как появляются, к примеру, диабет, инфаркт или инсульт, передает ИА Новости Приднестровья.

«К сожалению, мы сегодня пытаемся бороться со следствием, то есть когда человек уже поступает в больницу с подозрениями на инфаркт или инсульт. Но очень мало внимания мы уделяем профилактике заболеваний. Это связано и с работой первичной медицинской сети. У нас диспропорции там нарастали годами, когда финансовые ресурсы вкладывали в больницы, а поликлиникам уделяли меньше внимания», - цитирует премьер-министра пресс-служба Правительства.

Александр Мартынов также отметил, что многие граждане недомогания связывают с возрастом или генетикой, в то время как главными причинами являются неправильное питание, недостаточное количество сна, малоподвижный образ жизни.

На совещании говорили о том, что по зарубежному опыту необходимо брать на вооружение весь возможный инструментарий для демонстрации людям того, что с ними может произойти в зрелом возрасте из-за несоблюдения простых правил в рационе питания, отдыхе, а также при отсутствии минимальной физической активности.

Как показывает практика, самый действенный и популярный приём – организация информационной кампании с привлечением сотрудников поликлинического звена и масс-медиа.

В ходе совещания было предложено внедрить в школьную программу лекции по ЗОЖ, задействовать в пропаганде здорового образа жизни студентов старших курсов медфака, привлекать к занятиям спортом трудовые коллективы органов. Все эти предложения поручено изучить вице-премьеру – министру здравоохранения Алексею Цуркану.

«До 1 декабря отработайте этот концепт информационной политики, который мы начнем реализовывать после новогодних праздников, сделайте модельную презентацию, с которой будут выходить специалисты в трудовые коллективы, школы и детсады. И, конечно, определитесь с информационной политикой: что будет транслироваться по телевидению, радио, электронным СМИ, с какой регулярностью. Форма должна быть, повторюсь, максимально ясная», - заключил Александр Мартынов.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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