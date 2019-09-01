Астрономы, работающие на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески - загадочные сигналы, идущие от источника, находящегося, вероятно, на расстоянии в три млрд световых лет от Земли.
"Сигналы принятые на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой (в оптике - действующее отверстие оптического прибора, определяющего его возможность собирать свет - ред.), они тщательно проверены и обработаны", - говорится в заявлении специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Сферический радиотелескоп с пятисотметровый апертурой, известный как телескоп FAST, расположенный в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.
Быстрые радиовсплескы представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.
Ранее NASA показало красочное инфракрасное изображение соседней галактики.
Также сообщалось, что индийские ученые обнаружили источник “инопланетных космических сигналов”. korrespondent.net