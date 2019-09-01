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Молдаване координировали продажу наркотиков в Молдове, Украине и России

Молдаване координировали продажу наркотиков в Молдове, Украине и России

Сотрудники правоохранительных органов РМ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков в период с 2018 по 2019 год на территории Молдовы, Украины и России. Все действия преступников координировались из Молдовы.

По информации прокуратуры РМ, для того чтобы осуществлять свою незаконную деятельность, у преступников были импровизированные лаборатории, компьютеры, курьеры.

Члены группы работали с максимальными мерами предосторожности: координатор группы получал от клиентов деньги через терминалы электронных платежей, после чего сообщал им место, где были спрятаны наркотики.

В ходе обысков прокурорам удалось изъять 700 грамм наркотических веществ.

В ходе допроса главарь группы рассказал, что он искал работу и увидел объявление в Интернете. Автор этого объявления предложил ему заняться этой незаконной деятельностью. Однако из-за постоянной задержки оплаты мужчина решил «открыть собственное дело».

Подозреваемый признал свою вину и сотрудничает со следствием, как и несколько других членов группировки.

Подозреваемые были помещены под предварительный арест, им грозит до 15 лет лишения свободы.
  • Вчера, 20:50
  • DTV
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