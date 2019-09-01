Игорь Додон организовал пресс-конференцию, в ходе которой представил результаты своих рабочих визитов на прошлой неделе в Брюссель и Москву.
«Я оцениваю эти встречи как очень продуктивные, что подтверждает правильность президентской стратегии по продвижению сбалансированной внешней политики, основанной на национальных интересах страны и статусе нейтралитета». Игорь Додон заверил общественность в том, что цены на газ не вырастут, несмотря на задолженность, которая имеется у Молдовы в связи со снижением тарифов демократами, передает noi.md.
Игорь ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ: «Вы сами все видели – было два этапа.
Первый этап - встречи с Козаком и Миллером в начале предыдущей недели. Поскольку мне были нужны подробности в области энергетики, чтобы обсудить их с Европейским комиссаром, ответственным за энергетику, и чтобы доработать некоторые аспекты не только по энергетике, но и в других областях, я встретился с господином Путиным.
Один из вопросов, которые обсуждались в Москве, касался поставок газа на текущий и следующий год. Я представлю вам некоторые цифры, чтобы вы знали, о чем речь. На данный момент в тариф, после прошлогоднего политически обусловленного снижения, на котором настояла ДПМ, включена стоимость газа в 178 долларов за тысячу кубометров. На самом деле цена составляет 235 долларов за тысячу кубометров. Разница в 58 долларов на данный момент должна быть включена в качестве дополнительного тарифа, потому что иначе она не будет оплачена. Повышение внутреннего тарифа должно составить 45-50%. Это реальные цифры, которые специалисты в данной области знают достаточно хорошо.
После многочисленных переговоров с «Газпромом» и господином Путиным мы условились о следующем:
Уже с 1 октября снижение составит 10-15 долларов за тысячу кубометров, и следующий механизм, который предстоит определить Moldova Gaz и Газпрому, позволит нам в этом году не повышать тариф на газ внутри страны.
В этом году мы не повышаем тариф на газ, а в следующем году, с 1 января, цена на газ составит для Молдовы на 45-50 долларов дешевле, а с апреля разница может достигнуть уже 70 долларов. Механизмы, которые были согласованы и которые должны быть внедрены в ближайшие недели, позволяют нам в этом году не повышать тарифы, а в следующем году мы можем даже снизить внутренние тарифы. Конечный потребитель должен быть доволен. Были выявлены резервы и внутри страны. Конечный потребитель не должен чувствовать увеличения и не будет чувствовать». noi.md